Украинские расчеты ПВО уличили в некомпетентности Эксперт Степанов: расчеты ПВО на Украине работают в ущерб местному населению

Москва28 ноя Вести.Системы противовоздушной обороны (ПВО) на Украине работают в ущерб местному населению, сбивая ракеты и беспилотники таким образом, что они падают на гражданские объекты. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил руководитель Центра анализа передовых технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Степанов.

Украинские власти выдают разрушения на гражданских объектах якобы за целенаправленную атаку российской армии. Как отметил эксперт, ВС РФ никогда не бьет по мирным целям, а падение ракет и беспилотников в городских застройках - результат некомпетентной работы систем ПВО.

Это говорит о неполноценности и некомпетентности расчетов ПВО, которые работают в ущерб местному населению. И говорить о целенаправленном поражении гражданской инфраструктуры нашими высокоточными системами, конечно же, не приходится подчеркнул Александр Степанов

По его словам, изначально планирование целей обеспечивается предварительной разведкой и серьезным набором данных, которые подтверждают военное предназначение объектов.