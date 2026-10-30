Москва30 октВести.ВСУ ударили беспилотниками по брянскому приграничью, ранения получила женщина, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Украинский беспилотник атаковал здание Погарской администрации. С осколочными ранениями в больницу доставлена местная жительница. Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА)написал он в мессенджере MAX
Здание администрации получило повреждения, посечены также два припаркованных автомобиля.
По данным губернатора, в Клинцах дрон-камикадзе попал в грузовой автомобиль – загорелся тент. Водитель самостоятельно потушил пожар. Обошлось без пострадавших.