Украинский БПЛА ударил по зданию районной администрации, ранена женщина Жительница Брянской области ранена при атаке беспилотника ВСУ

Москва30 окт Вести.ВСУ ударили беспилотниками по брянскому приграничью, ранения получила женщина, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Украинский беспилотник атаковал здание Погарской администрации. С осколочными ранениями в больницу доставлена местная жительница. Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) написал он в мессенджере MAX

Здание администрации получило повреждения, посечены также два припаркованных автомобиля.

По данным губернатора, в Клинцах дрон-камикадзе попал в грузовой автомобиль – загорелся тент. Водитель самостоятельно потушил пожар. Обошлось без пострадавших.