Турист из Германии умер в Хургаде от укуса кобры

Укус кобры оказался смертельным для 57-летнего немца в Египте Турист из Германии умер в Хургаде от укуса кобры

Москва28 апр Вести.Кобра в египетской Хургаде заползла в штаны 57-летнего туриста из Германии и укусила его за ногу, укус оказался смертельным, пишет газета The Sun.

По данным издания, трагедия произошла в начале апреля в Хургаде.

В одном из отелей этого египетского курорта традиционно проводили шоу заклинателя змей. В рамках шоу кобр положили на шеи двух туристов. Одна из хищниц заползла в штаны немца и укусила его.

У пострадавшего сразу же появились признаки отравления, его реанимировали на месте, а затем срочно доставили в больницу. К сожалению, он скончался по прибытии говорится в публикации

Сейчас обстоятельства инцидента расследует египетская прокуратура.

В ноябре прошлого года россиянин умер из-за укуса змеи на индонезийском острове Бали.