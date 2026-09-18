Москва18 сен Вести.В Санкт-Петербурге умер младший брат актрисы Анастасии Мельниковой, которая снималась в популярном сериале "Улицы разбитых фонарей". Печальную новость сообщил режиссер Алексей Герман-младший, который дружит с семьей Мельниковых.

Мужчина ушел из жизни 7 сентября, ему было немногим более 50 лет пишет 78.ru

Младшего брата Мельниковой звали Александр. По словам Германа-младшего, который знал Александра с раннего детства, он был умным и благородным человеком, а его уход стал неожиданностью для всех, кто его знал. У Александра остались жена и трое детей.

Несколько лет назад актриса потеряла маму, затем ушел из жизни мужчина, с которым они с дочерью Марией долгие годы были одной семьей и планировали пожениться. А всего через месяц не стало ее старшего брата Олега, который скончался в 55 лет от инфаркта.

Похоронили Александра Мельникова на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

19 сентября Мельниковой исполнится 57 лет.