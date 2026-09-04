Умер сыгравший в "Ёлках" актер театра и кино Павел Меленчук Актер фильма "Ёлки" Павел Меленчук умер на 32-м году жизни

Москва4 сен Вести.На 32-м году жизни умер актер театра и кино Павел Меленчук. Информация об этом появилась на портале "Кино-театр.ру".

Отмечается, что артист скончался 31 августа, не дожив до своего 32 дня рождения меньше недели. Прощание с ним состоялось в пятницу, 4 сентября, в Калининграде.

Я благодарю и крепко обнимаю, насколько это возможно, всех, кто был неравнодушен к творчеству Павла и любили его. Низкий поклон всем Вам, одна просьба, постарайтесь не забывать Павла написал в комментариях на сайте портала отец актера

Павел Меленчук родился 5 сентября 1994 года, учился в ГИТИСе на специальности "актер драматического театра и кино".

В послужном списке артиста числится более 30 киноработ. Зрителям он запомнился по сериалам "Волкодав из рода Серых Псов", "С Новым годом, папа!", фильмам "Никогда не разговаривайте с неизвестными", "Экспроприатор", "Любовь-морковь" (2008), "Ёлки" (2010), где он сыграл детдомовца Юру, "По законам военного времени" (2021).

Причин смерти артиста не раскрывается.