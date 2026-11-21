Москва21 ноя Вести.В возрасте 89 лет скончался ювелир Паоло Булгари, который в свое время вывел знаменитый ювелирный бренд Bulgari на мировой рынок. Об этом пишет газета La Repubblica.

Ювелирная компания была основана в Риме в 1884 году греческим иммигрантом Сотирио Булгари. Он передал дело сыну, а тот двум своим наследникам Константино и Паоло Булгари. Последний сыграл ключевую роль в формировании узнаваемого стиля украшений по всему миру.

Похороны знаменитого ювелира состоятся в Риме. Церемония прощания состоится в базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалемме.