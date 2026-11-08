Бизнесмен и внук основателя Porsche Герхард Порше умер в 88 лет

Скончался внук основателя Porsche Герхард Порше Бизнесмен и внук основателя Porsche Герхард Порше умер в 88 лет

Москва8 ноя Вести.Австрийский предприниматель и внук основателя автомобильного холдинга Porsche Герхард Порше умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило австрийское похоронное бюро Schoosleitner Bestattung.

По его данным, Герхард Порше скончался 30 октября в кругу семьи. Информации о причинах его смерти не приводится.

Внук основателя автомобильной династии Фердинанда Порше был известен своими проектами в земле Каринтия в Австрии. В 2010 году в населенном пункте Санкт-Сальватор он создал автомобильный музей, в котором были представлены редкие автомобили различных марок, включая Porsche, Rolls-Royce и Bentley, а также гоночные автомобили, тракторы, мотоциклы и мотороллеры.

Кроме того, Порше реконструировал старую гостиницу Seppenbauer и превратил ее в гостиничный комплекс с рестораном, сауной, фитнес-центром и семинарским центром.