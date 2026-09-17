Москва17 сен Вести.Известный американский художник, представитель психоделического искусства и поп-арта Питер Макс скончался в возрасте 88 лет, пишет газета The New York Times со ссылкой на сына художника Адама Макса.

Художник скончался в Нью-Йорке. Причины его смерти не раскрываются. Известно, что Макс на протяжении многих лет страдал от деменции.

Мы будем помнить его экстраординарную креативность, его доброту и любознательность, то, как он всюду видел красоту и возможности. Его искусство стало частью американской культуры, но нам больше всего будет не хватать человека, стоящего за этим искусством, - отца, которого мы знали и любили цитирует издание сына усопшего

Питер Макс (имя при рождении – Петер Финкельштейн) родился в еврейской семье в Берлине в 1937 году. Он обучался графическому дизайну в Нью-Йорке, куда его семья сбежала из Германии от нацистского режима.

Макс стал известен в 1960-е годы благодаря бюро графического дизайна, которое он основал вместе со своими друзьями. Работы художника отличали яркие цвета и психоделические образы, которые в те годы были одним из воплощений движения контркультуры.

Также имя Макса известно благодаря многочисленным рекламным проектам. К примеру, он являлся официальным художником Чемпионата мира по футболу 1994 года в США. В 1999 году авиакомпания Continental Airlines окрасила один из своих самолетов в фирменный дизайн Макса в рамках празднования нового тысячелетия в Нью-Йорке.

В июне скончался 88-летний британский мастер поп-арта Дэвид Хокни.