Продюсер Альтмайер и PR-директор Dior Couture Фавье погибли в ДТП во Франции Figaro: продюсер Альтмайер и PR-директор Dior Couture Фавье погибли в ДТП

Москва18 авг Вести.Известный французский продюсер Николас Альтмайер и глава отдела по связям с общественностью Dior Couture Матильда Фавье погибли в ДТП во Франции. Об этом пишет газета Figaro, ссылаясь на родственников погибших.

Николас Альтмайер, один из крупнейших продюсеров французского кино, скончался в понедельник днем вместе со своей спутницей Матильдой Фавье, директором по связям с общественностью Dior Couture сказано в публикации

Согласно сообщению издания, авария произошла на трассе в департаменте Де-Севр на западе Франции. Автомобиль, в котором ехали Альтмайер и Фавье, столкнулся с грузовиком.

Газета отметила, что Альтмайеру на момент гибели был 61 год. Он вместе со своим братом Эриком Альтмайером возглавлял продюсерскую компанию Mandarin. Согласно данным онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", Николас Альтмайер выступил в качестве продюсера для 85 уже вышедших картин, в том числе "Кот и Пес" 2024 года выпуска и "Первый день оставшейся жизни" 2008 года.

Матильде Фавье было 57 лет. По данным издания, она проработала в должности главы отдела по связям с общественностью Dior Couture более 10 лет. Свою карьеру в мире моды Фавье начала в журнале Glamour, а после этого 11 лет работала в Prada.