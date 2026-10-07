Москва7 окт Вести.В рамках новой антикризисной стратегии немецкий автопроизводитель Porsche, специализирующийся на выпуске спортивных и премиальных автомобилей, планирует существенно оптимизировать управленческую структуру. Об этом было объявлено в ходе презентации стратегической реорганизации на мероприятии в швабском городе Вайзах, расположенном под Штутгартом.

Отмечается, что компания намерена сократить 40% менеджерских и руководящих должностей в среднесрочной перспективе.

С помощью нашей стратегии мы создаем условия для того, чтобы в три этапа сделать Porsche значительно более эффективным, продуктивным и прибыльным отметил руководитель концерна Михаэль Лейтерс, его слова приводит Reuters

По его словам, сейчас основной акцент делается на сокращении расходов и укреплении финансовой стабильности Porsche. Компания планирует урезать затраты на разработку будущих моделей не более чем на 20%.

Расходы на персонал в производственном секторе в среднесрочной перспективе должны уменьшиться до 30%, а коммерческие и сбытовые издержки - на 20%. Прямые материальные затраты компания собирается снизить примерно на 10%. Кроме того, будет уменьшено число модификаций автомобилей.

Ключевыми элементами новой стратегии заявлены концентрация на основном бизнесе и оптимизация организационной структуры. В частности, Porsche подтвердила, что в среднесрочной перспективе сократит число руководящих позиций на 40%.

В конечном счете компания стремится значительно снизить порог безубыточности, который теперь должен достигаться при объеме продаж менее 200 тысяч автомобилей, говорится в публикации.