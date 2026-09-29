Bosch ликвидирует еще 900 рабочих мест на заводе в Нюрнберге Bosch объявил о массовых сокращениях рабочих на заводе в Нюрнберге

Москва29 сен Вести.Немецкий поставщик автокомплектующих Bosch сократит около 900 сотрудников на предприятии в Нюрнберге. И это в дополнение к программе ликвидации 22 тысяч рабочих мест, передает агентство DPA.

На предприятии Bosch в Нюрнберге производятся компоненты для двигателей внутреннего сгорания и топливных элементов; там работает сейчас 1,8 тысячи человек, сообщает РИА Новости.

В Bosch объясняют сокращение ситуацией в автомобильной промышленности и усиливающейся конкуренцией. По данным агентства, сильное давление оказывают конкуренты из Китая, мировой автомобильный рынок находится в стагнации, а спрос на эту продукцию в Европе сокращается.

Агентство DPA в марте сообщало, что сокращения около 22 тысяч рабочих мест пройдут в период с 2029 по 2032 годы и затронут как штаб-квартиру, так и предприятия концерна. Затраты, связанные с сокращением рабочих мест в этот период, обойдутся Bosch в 2,7 миллиарда евро.