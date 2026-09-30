Москва30 сен Вести.В Болгарии застрелили президента футбольного клуба "Ботев" Илияна Филипова. Информацию об этом распространило издание Nova.

Убийство произошло в городе Пловдив на частной территории 53-летнего Филипова. Президент футбольного клуба, также имеющий отношение к транспортно-строительному бизнесу, был убит выстрелом в голову.

Проводится расследование произошедшего.

Трагедию прокомментировали представители футбольного клуба.

Футбольный клуб "Ботев" выражает глубокую скорбь в связи с трагической гибелью президента клуба Илияна Филипова сказано в заявлении

В сообщении также говорится, что Филипов всегда будет частью истории клуба. В заявлении отмечается вклад Филипова в спасение клуба летом прошлого года.