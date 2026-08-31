Полиция Черногории разыскивает гражданина РФ по подозрению в убийстве троих

В Черногории найдены трое убитых, полиция ищет подозреваемого гражданина РФ Полиция Черногории разыскивает гражданина РФ по подозрению в убийстве троих

Москва31 авг Вести.В черногорском городе Даниловград произошло убийство. В помещении стрелкового клуба Češka zbrojevka обнаружены тела трех мужчин. По подозрению в совершении преступления полиция разыскивает гражданина России.

Как сообщила пресс-служба управления полиции Черногории, около 17:00 по местному времени (18:00 мск) владелец клуба обратился в дежурную часть и сообщил об обнаружении тел в тире.

Сотрудники полиции по указанию Высшей прокуратуры в Подгорице предпринимают оперативно-следственные действия для утверждения обстоятельств применения оружия и гибели трех человек... По подозрению в совершении убийства при отягощающих обстоятельствах разыскивается… гражданин РФ Михаил Николаевич Шабунин говорится в официальном заявлении

Правоохранители опубликовали его фотографии и просят граждан сообщать любую информацию о его возможном местонахождении.