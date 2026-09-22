Москва22 сенВести.Бывший вице-губернатор Белгородской области и экс-мэр Белгорода Константин Полежаев погиб на Купянском направлении. Его убил осколок ракеты, сообщает RT.
Информацию актуализировал адвокат бывшего чиновника Сергей Анохин. Он опроверг сведения о том, что бывший глава Белгорода скончался в результате атаки БПЛА.
Согласно его данным, Полежаев погиб после прилета ракеты.
Чиновник отправился в зону проведения специальной военной операции после подписания контракта с Минобороны. Он принял решение на фоне лишения свободы по делу о взяточничестве.