В экс-мэра Белгорода Полежаева попал осколок ракеты на Купянском направлении

Экс-мэра Белгорода Полежаева убил осколок ракеты на Купянском направлении В экс-мэра Белгорода Полежаева попал осколок ракеты на Купянском направлении

Москва22 сен Вести.Бывший вице-губернатор Белгородской области и экс-мэр Белгорода Константин Полежаев погиб на Купянском направлении. Его убил осколок ракеты, сообщает RT.

Информацию актуализировал адвокат бывшего чиновника Сергей Анохин. Он опроверг сведения о том, что бывший глава Белгорода скончался в результате атаки БПЛА.

Согласно его данным, Полежаев погиб после прилета ракеты.

Чиновник отправился в зону проведения специальной военной операции после подписания контракта с Минобороны. Он принял решение на фоне лишения свободы по делу о взяточничестве.