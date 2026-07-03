Москва3 июлВести.Авиакомпания "Уральские авиалинии" намерена запустить осенью рейсы из Екатеринбурга в Дели (Индия), сообщает пресс-служба авиакомпании.
Первый рейс намечен на 27 октября.
Полеты пройдут дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Кроме того, добавлены рейсы на праздничные даты (31 декабря и 2 января).
Время в пути составит около пяти часов.
Сейчас прямые рейсы по этому маршруту не выполняет ни одна авиакомпания.
"Уральские авиалинии" входят в список пяти крупнейших российских авиакомпаний. Авиакомпания базируется в московском аэропорту "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово", петербургском "Пулково". Авиапарк состоит из самолетов семейства Airbus.