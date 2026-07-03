"Уральские авиалинии" начнут полеты из Екатеринбурга в Дели

"Уральские авиалинии" запустят рейсы из Екатеринбурга в Дели "Уральские авиалинии" начнут полеты из Екатеринбурга в Дели

Москва3 июл Вести.Авиакомпания "Уральские авиалинии" намерена запустить осенью рейсы из Екатеринбурга в Дели (Индия), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Первый рейс намечен на 27 октября.

Полеты пройдут дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Кроме того, добавлены рейсы на праздничные даты (31 декабря и 2 января).

Время в пути составит около пяти часов.

Сейчас прямые рейсы по этому маршруту не выполняет ни одна авиакомпания.

"Уральские авиалинии" входят в список пяти крупнейших российских авиакомпаний. Авиакомпания базируется в московском аэропорту "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово", петербургском "Пулково". Авиапарк состоит из самолетов семейства Airbus.