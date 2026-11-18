Ушаков не раскрыл состав участников встречи Путина и Трампа: несколько человек

Ушаков не раскрыл состав участников встречи Путина и Трампа Ушаков не раскрыл состав участников встречи Путина и Трампа: несколько человек

Москва18 ноя Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал раскрывать полный состав участников встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В разговоре с журналистом ИС "Вести" Ольгой Князевой он отметил, что это будет несколько человек.

Неполуформатные переговоры с участием некоторых представителей от Соединенных Штатов и от России … Там несколько человек будет, которым президент поручил принять участие в этой беседе. Также согласован круг лиц, которые будут участвовать и на трехсторонней беседе, то есть с китайским лидером и с президентом США сказал Ушаков

Ранее помощник президента РФ заявил, что американский лидер Дональд Трамп сам определяет, что полезно для США.