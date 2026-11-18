Трамп сам определяет повестку дня для Белого дома, заявил Ушаков Ушаков: Трамп сам определяет, что полезно для США

Москва18 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп сам определяет, что полезно для США, а что нет, заявил ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Так он прокомментировал слова экс-госсекретаря США Хилари Клинтон, что встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным якобы навредит имиджу США.

Я не знаю, может быть, эта встреча вредит имиджу Клинтон. Что-то про США, мне кажется, как-то слишком броско сказано. Нынешний президент США сам определяет свою повестку дня и сам считает, что полезно для страны, а что не полезно сказал помощник президента РФ

Ранее Ушаков сообщил, что двусторонняя встреча Путина и Трампа в Шэньчжэне пройдет 19 ноября после пленарного заседания саммита АТЭС. Полный состав участников встречи двух лидеров он раскрывать не стал, но сообщил, что на ней будут присутствовать несколько человек.