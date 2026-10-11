Более 70 млн рублей составил ущерб урожаю в Башкирии из-за аномальных осадков

Ущерб урожаю в Башкирии составил более 70 млн рублей из-за сильных дождей Более 70 млн рублей составил ущерб урожаю в Башкирии из-за аномальных осадков

Москва11 окт Вести.В 2026 году ущерб урожаю на территории Башкирии составил порядка 70 млн рублей из-за ливней в конце лета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Режим ЧС вводился с 7 июля по 31 августа 2026 года в семи районах из-за переувлажнения, ливней, ветра и града. Площадь гибели — около 4,3 тыс. га, ущерб — более 70 млн рублей говорится в сообщении

Как уточняется, в республике почти завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Валовой намолот достиг почти 3 млн тонн, урожай озимых зерновых культур составил 986 тысяч тонн.

Кроме того, Башкирия по-прежнему лидирует по сбору сахарной свеклы, в этом году аграрии собрали более 1 млн тонн корнеплодов.