Москва10 авг Вести.Порывами ветра в Уфе уносило заборы и выдавливало окна в новостройках. На территории республики от шквалов пострадали также остановочные павильоны и крыши зданий. В районе железнодорожного вокзала было повреждено трамвайное полотно.

Метеостанция столицы Башкирии зафиксировала скорость ветра до 18 м/с, но в других районах она явно была больше рассказала ИС "Вести" метеоролог Екатерина Рязанова

Накануне дождь в Уфе стал не менее серьезным негативным погодным фактором, чем ветер. За короткое время на город вылилось 37 мм влаги - столько обычно набирается в столице Башкирии за две августовские декады. А на территории республики лило еще сильнее. Метеостанция в Бакалах зафиксировала 101 мм осадков.

По сообщению синоптиков, сегодня еще возможны кратковременные дожди. Но в целом наступившая неделя в Башкирии будет умеренно теплой и сухой. Понижение температуры прогнозируется к выходным.