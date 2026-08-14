Москва14 авгВести.Непогода не на шутку разыгралась в столице Башкортостана Уфе. С утра город накрыл мощный ливень с грозой и градом. Местные жители в соцсетях делятся фотографиями августовского "снега".
В городе затопило набережную. На кадрах, которые оказались в распоряжении ИС "Вести", видно, как легковые машины "плывут" по воде.
После дождя температура воздуха заметно снизилась: к вечеру термометры показывали 14-16 градусов тепла.
Ранее МЧС по региону предупредило о непогоде. На выходных синоптики обещают дожди с грозами и похолодание. Повышения температуры можно будет ожидать с 18 августа.