В Башкирии ураган сорвал крышу с колледжа в Октябрьском

В Октябрьском в Башкирии сорвало крышу колледжа из-за шквалистого ветра В Башкирии ураган сорвал крышу с колледжа в Октябрьском

Москва7 июл Вести.В городе Октябрьском из-за ураганного ветра с дождем повредило кровлю лабораторного корпуса нефтяного колледжа имени Степана Кувыкина, расположенного на улице Кувыкина. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан на платформе MAX.

В результате комплекса неблагоприятных погодных явлений (ураганного ветра с дождем) в г. Октябрьском сорвало крышу лабораторного корпуса нефтяного колледжа имени Степана Кувыкина говорится в публикации МЧС

По данным спасателей, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В ближайшее время запланированы работы по восстановлению крыши.

МЧС напоминает жителям о мерах безопасности при усилении ветра. Не рекомендуется находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и слабо закрепленными сооружениями. По возможности следует ограничить пребывание на улице. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.