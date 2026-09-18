Из-за погодных условий аграрии не могут собрать урожай в Ленобласти В Ленинградской области некоторые поля подтоплены, задерживается сбор урожая

Москва18 сен Вести.Неблагоприятные погодные условия не позволяют аграриям Ленинградской области собрать урожай. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор по агропромышленному комплексу региона Олег Малащенко.

По его словам, из-за сильных дождей поля оказались подтопленными – это затрудняет уборку. Сельхозпроизводители надеются на теплую осень.

Надеемся все-таки, что погодные условия улучшатся, влага с полей уйдет, чтобы мы могли продолжить сбор отметил Малащенко

Вице-губернатор уточнил, что на сегодняшний день в регионе собрано около 110 тысяч тонн зерновых, что составляет около 70% площадей. Кроме того, изначально результаты уборки превышали прошлогодние: по картофелю - на 50 центнеров с гектара, по зерновым - на 15 центнеров с гектара.

Однако погода внесла свои коррективы: некоторые картофельные поля оказались под водой, из-за чего техника не может выйти на уборку урожая.