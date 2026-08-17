Снижение урожая из-за засухи ожидают в Новосибирской области В Новосибирской области ожидается снижение урожая из-за засухи

Москва17 авг Вести.Засуха привела к снижению урожая и объемов сбора зерновых и зернобобовых культур в Новосибирской области, передает ТАСС.

Как сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов, для поддержки аграриев рассматривается возможность введения режима чрезвычайной ситуации.

Погодные условия этого лета дают нам снижение и по урожайности, и по валовому сбору по кругу ориентировочно на 30% сообщил Михайлов

Есть, по его словам, и гибель посевов.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области уточнил, что сбор зерновых и зернобобовых культур продолжается в 28 районах и округах региона, в двух уборочная кампания еще не началась. По данным на понедельник, 17 августа, обмолочено 25% площадей.