Москва18 мая Вести.Около 2,5 миллиона человек за полгода воспользовались новым сервисом нейроэкскурсовода в Государственном центральном музее современной истории России. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила генеральный директор культурного учреждения Ирина Великанова.

По ее словам, ИИ-экскурсовода "Леву" обучали на экспонатах из фондов музея.

Проект "Невероятные приключения музея истории". Это нейроэкскурсовод "Лева", которого мы обучили, вот этого "Леву", на наших фондах, которых там почти полтора миллиона уже. [Он] дает возможность путешествовать в виртуальном пространстве по нашему музею, по нашим запасникам, узнавать новую информацию. За полгода два с половиной миллиона человек воспользовались вот этим вновь созданным ресурсом рассказала Великанова

