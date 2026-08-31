Москва31 авг Вести.Российская авиакомпания "Аэрофлот" первой в стране переходит на новую отечественную платформу технического обслуживания самолетов "Купол". В будущем это решение может использоваться во всей авиационной отрасли России, сообщил ИС "Вести" заместитель генерального директора - технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик.

"Аэрофлот" первым в России отказался от использования европейской системы AMOS, внедрив отечественный программный продукт поддержания летной годности. Авиакомпания уже перенесла всю полетную историю из зарубежного хранилища в российское.

Ставилась задача сделать отраслевое решение. Мы считаем, что эта задача выполнена, и это решение в будущем может использоваться как во всех авиакомпаниях группы, так и во всей отрасли. Кроме того, конечно, Росавиация как уполномоченный орган также может использовать эти систему для своих целей рассказал Михалик

Ранее генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский сообщил о планах авиакомпании закупить еще 90 самолетов МС-21.