Москва14 октВести.Аэропорт Домодедово возобновил прием и выпуск самолетов в ограниченном режиме по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетовговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Режим полного ограничения полетов в Домодедово действовал 14 минут.
Вечером 14 октября на территории Подмосковья, в частности, в Истре, была объявлена беспилотная опасность, предупредила глава муниципального округа Татьяна Витушева.