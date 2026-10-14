Росавиация разрешила полеты в аэропорту Домодедово по согласованию

В аэропорту Домодедово разрешили полеты по согласованию Росавиация разрешила полеты в аэропорту Домодедово по согласованию

Москва14 окт Вести.Аэропорт Домодедово возобновил прием и выпуск самолетов в ограниченном режиме по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Режим полного ограничения полетов в Домодедово действовал 14 минут.

Вечером 14 октября на территории Подмосковья, в частности, в Истре, была объявлена беспилотная опасность, предупредила глава муниципального округа Татьяна Витушева.