Москва30 апр Вести.Таможенники аэропорта Внуково описали ИС "Вести", какие характерные детали выдают нарушителя в "зеленом" таможенном коридоре.

Инспекторы проверяют наличие багажа и ручной клади пассажира с учетом продолжительности его пребывания в другой стране

Коробка — это картина? У нас вызывает подозрение. То есть форма багажа, количество багажа. Как одет пассажир? Одет ли он в оверсайз, который позволяет что-то скрыть, например. Какая-то необычная шляпа, головной убор, прическа. Мы смотрим на поведение пассажира: не нервничает ли он, не создает ли паники, нестандартное поведение… Также мы визуально смотрим на наличие драгоценностей на человеке. Например, если визуально видно и в чемодане находится коробка, то мы можем открыть и сопоставить, было ли украшение приобретено за рубежом, либо оно из России сообщила ведущий инспектор отдела специальных таможенных процедур аэропорта Внуково (пассажирский) Наталья Клюмина

Далее инспекторы проводят просветку багажа с помощью интроскопа.

По контурам и цветовой гамме программное обеспечение позволяет выявить количество и характер товара, который там находится. Если товар однородный, то это, несомненно, коммерческая партия. Например, это полный чемодан обуви или полный чемодан только сумок… К тому же мы опрашиваем [пассажира] на предмет, где он работает, каким образом и для чего везет [вещи]. И пассажиры сами объясняют нам ситуацию перемещения такого количества однородных вещей объясняет инспектор

Накануне в аэропорту Шереметьево была обнаружена контрабанда на миллион рублей. Иностранец хотел вывезти из Москвы пушнину.