АП РФ: половина негативного контента в соцсетях может быть организована извне

Москва23 мая Вести.Около 50% негативного комментарийного контента в российских социальных сетях может быть организовано извне. Об этом заявил начальник управления администрации президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев в ходе Всероссийского электорального форума.

По его словам, которые приводит ТАСС, специалисты провели подробный анализ комментарийного контента.

И мы понимаем, что 50% этого контента имеет признаки организованного извне. То есть из того, что мы видим в тех же соцсетях негативного, половина - это не естественные комментарии людей и не естественный контент, а засланная информация сказал Харичев

Он добавил, что предстоящая избирательная кампания в России будет проходить на фоне информационно-психологической войны.