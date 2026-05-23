Москва23 маяВести.Около 50% негативного комментарийного контента в российских социальных сетях может быть организовано извне. Об этом заявил начальник управления администрации президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев в ходе Всероссийского электорального форума.
По его словам, которые приводит ТАСС, специалисты провели подробный анализ комментарийного контента.
И мы понимаем, что 50% этого контента имеет признаки организованного извне. То есть из того, что мы видим в тех же соцсетях негативного, половина - это не естественные комментарии людей и не естественный контент, а засланная информациясказал Харичев
Он добавил, что предстоящая избирательная кампания в России будет проходить на фоне информационно-психологической войны.