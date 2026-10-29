Машина скорой вылетела с дороги и перевернулась на крышу в Архангельской области

В Архангельской области на трассе перевернулась машина скорой помощи Машина скорой вылетела с дороги и перевернулась на крышу в Архангельской области

Москва29 окт Вести.На трассе Вельск — Коноша в Архангельской области произошло ДТП с машиной скорой помощи: "буханка" вылетела с дороги и перевернулась на крышу. Об этом сообщает Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области в социальной сети "ВКонтакте".

Авария с автомобилем УАЗ произошла около 10 утра 29 октября.

Автомобиль скорой медицинской помощи, следовавший в направлении Вельска, съехал с проезжей части и опрокинулся сказано в публикации

В экстренные службы за помощью обратилась фельдшер бригады. Во время ЧП в машине находились четыре человека, водитель и фельдшер получили травмы и были доставлены в Вельскую центральную районную больницу. При этом одна из пострадавших, женщина 20 лет, была без сознания.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.