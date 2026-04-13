В Армавире на скорости 225 км/ч Lada столкнулась с автомойкой, есть погибшие

Москва13 апр Вести.В Армавире Краснодарского края водитель Lada разогнался до скорости 225 км/ч, чтобы поставить рекорд. В результате машина врезалась в здание робота-автомойки, пассажир и водитель легковушки погибли. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону в мессенджере MAX.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в вечернее время 12 апреля.

35-летний водитель Lada Kalina решил проверить возможности своего авто и, на подъезде к г. Армавиру, развил скорость 225 км/ч. Пассажир зафиксировал рекорд на видео, а уже через пару секунд оба были мертвы отмечается в сообщении

Водитель легковушки не успел снизить скорость, и на перекрестке при повороте направо машина влетела в робота-автомойку. Двое мужчин получили несовместимые с жизнью травмы.

Проводится проверка.