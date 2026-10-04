Воздушная опасность объявлена в Астраханской области, закрылся аэропорт

В Астраханской области объявлена воздушная опасность, закрылся аэропорт Воздушная опасность объявлена в Астраханской области, закрылся аэропорт

Москва4 окт Вести.На территории Астраханской области объявлена воздушная опасность в связи с возможной атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

"Воздушная опасность" объявлена на территории Астраханской области ... Возможны перебои интернета и сотовой связи … При обнаружении обломков БПЛА звонить 112 говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Вместе с тем Росавиация временно остановила обслуживание рейсов в аэропорту Астрахани (Нариманово).

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в канале пресс-службы ведомства в MAX

Как пояснили в Росавиации, решение принято в целях безопасности.