Москва4 октВести.На территории Астраханской области объявлена воздушная опасность в связи с возможной атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
"Воздушная опасность" объявлена на территории Астраханской области ... Возможны перебои интернета и сотовой связи … При обнаружении обломков БПЛА звонить 112говорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Вместе с тем Росавиация временно остановила обслуживание рейсов в аэропорту Астрахани (Нариманово).
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовуточняется в канале пресс-службы ведомства в MAX
Как пояснили в Росавиации, решение принято в целях безопасности.