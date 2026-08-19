Москва19 авг Вести.На территории Астраханской области объявлена воздушная опасность из-за возможной атаки беспилотников со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Воздушная опасность объявлена на территории Астраханской области. Если Вы в здании (дом, квартира) – отойдите от окон, укройтесь в помещениях без остеклений (сан/узел, коридор, кладовая). Если Вы на улице, автотранспорте, укройтесь в здании, защищенном помещении. Возможны перебои мобильного интернета и сотовой связи говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В РСЧС призвали жителей региона сохранять бдительность и осторожность, а при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сообщать по телефону экстренных служб 112.