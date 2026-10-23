Москва23 октВести.В Республике Башкортостан сотрудники полиции провели операцию по освобождению учащейся одного из колледжей. 18-летнюю девушку похитила собственная мать, рассказала в MAX официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным правоохранительных органов, женщина вместе со своим знакомым подкараулила дочь в одном из городских парков.
Под угрозой применения насилия злоумышленники затолкали ее в автомобиль и вывезли в одно из сел Федоровского района, где заперли в частном домеговорится в мессенджере
Предположительно, злоумышленники планировали завладеть крупной суммой, которую девушка получила после гибели отца. Мать похищенной не состояла с ним в браке, поэтому не могла претендовать на деньги.
Возбуждено уголовное дело. Задержанными занимаются следственные органы.