В Башкортостане похищенную собственной матерью девушку освободила полиция В Башкортостане полиция освободила похищенную собственной матерью девушку

Москва23 окт Вести.В Республике Башкортостан сотрудники полиции провели операцию по освобождению учащейся одного из колледжей. 18-летнюю девушку похитила собственная мать, рассказала в MAX официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным правоохранительных органов, женщина вместе со своим знакомым подкараулила дочь в одном из городских парков.

Под угрозой применения насилия злоумышленники затолкали ее в автомобиль и вывезли в одно из сел Федоровского района, где заперли в частном доме говорится в мессенджере

Предположительно, злоумышленники планировали завладеть крупной суммой, которую девушка получила после гибели отца. Мать похищенной не состояла с ним в браке, поэтому не могла претендовать на деньги.

Возбуждено уголовное дело. Задержанными занимаются следственные органы.