Жительнице Башкирии предъявили обвинение в убийстве, совершенном в 2009 году

Жительницу Башкирии обвиняют в убийстве 17-летней давности Жительнице Башкирии предъявили обвинение в убийстве, совершенном в 2009 году

Москва2 ноя Вести.В Башкортостане местную жительницу обвиняют в убийстве, совершенном 17 лет назад из корыстных побуждений. Подробности в MAX сообщает СК РФ по Республике Башкортостан.

По материалам следствия, в ноябре 2009 года правоохранителям стало известно об обнаружении в подъезде строящегося дома тела женщины с ножевыми ранениями. В ходе осмотра места происшествия была найдена сделанная потерпевшей надпись, похожая на начало имени.

Установить причастное к совершенному преступлению лицо не удалось, уголовное дело приостановили. В 2026 году были проведены новые следственные мероприятия, установлены новые свидетели. Под подозрение попала 48-летняя жительница Миякинского района, учившаяся в школе вместе с потерпевшей. Ее имя совпадало с оставленной потерпевшей надписью.

Женщину задержали и предъявили доказательства, после чего она созналась в содеянном.

В 2009 году ей стало известно о том, что ее знакомая располагает крупной суммой наличных денежных средств для приобретения квартиры. Фигурантка под предлогом помощи в выборе недвижимости заманила подругу в подъезд строящегося многоквартирного дома. После осмотра квартиры… женщина нанесла ей смертельные удары ножом, после чего спрятала тело под лестницей, похитила сумку с деньгами и скрылась говорится в мессенджере

Обвиняемая помещена под домашний арест. Продолжается сбор доказательств по делу.