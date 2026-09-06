Москва6 сенВести.В оперштабе Белгородской области сообщили, что при атаках Вооруженных сил Украины смертельные ранения получили два мирных жителя, пострадали два человека.
В районе села Октябрьская Готня Борисовского округа FPV-дрон совершил удар по машине. В результате на месте погибли мужчина и женщина.
В районе села Солоти Валуйского округа в результате удара БПЛА по объекту транспортной инфраструктуры пострадали двое мужчин. С акубаротравмами их доставили в Старооскольскую окружную больницуотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Лечение пострадавшие продолжат амбулаторно.