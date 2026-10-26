Два человека получили ранения при атаках ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два человека Два человека получили ранения при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва26 окт Вести.Оперштаб Белгородской области сообщил о двух пострадавших при атаках со стороны Вооруженных сил Украины в регионе.

В городе Грайворон женщина получила акубаротравму при детонации беспилотника. Она самостоятельно обратилась в больницу, после оказания помощи ее отпустили домой.

Количество пострадавших в результате взрыва беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа увеличилось до трех. Еще одной женщине с акубаротравмой оказали помощь в городской больнице №2 г. Белгорода отмечается в сообщении в MAX

Женщина продолжит лечение амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в поселке Дубовое от взрыва беспилотника две женщины получили акубаротравмы.