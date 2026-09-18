При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали мужчина и женщина

Два человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали мужчина и женщина

Москва18 сен Вести.Два человека пострадали в Белогордской области в результате атак ВСУ, сообщает региональный оперштаб в MAX.

Женщина получила акубаротравму в результате ракетного обстрела города Валуйки. В местной больнице ей оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение она будет продолжать амбулаторно.

ВСУ продолжают удары по региону. Пострадали два человека говорится в публикации

В районе села Красная Нива Волоконовского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль.

Мужчина со множественными осколочными ранениями грудной клетки, живота, рук и ног госпитализирован. У транспортного средства разбита кабина.