Москва18 сенВести.Два человека пострадали в Белогордской области в результате атак ВСУ, сообщает региональный оперштаб в MAX.
Женщина получила акубаротравму в результате ракетного обстрела города Валуйки. В местной больнице ей оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение она будет продолжать амбулаторно.
ВСУ продолжают удары по региону. Пострадали два человекаговорится в публикации
В районе села Красная Нива Волоконовского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль.
Мужчина со множественными осколочными ранениями грудной клетки, живота, рук и ног госпитализирован. У транспортного средства разбита кабина.