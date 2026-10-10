Москва10 октВести.В Белгородской области в результате атак со стороны Украины пострадали две мирные жительницы. Об этом сообщает оперштаб региона.
Одна из них получила ранения, вторая – акубаротравму.
В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на автомобиль у женщины множественные слепые осколочные ранения головы и телаговорится в сообщении ведомства
Она получает помощь в Шебекинской ЦРБ.
Вторая женщина пострадала в Белгороде при атаке на многоквартирный жилой дом. С акубаротравмой она была госпитализирована.