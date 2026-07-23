Две женщины и боец "Орлана" пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Еще две мирные жительницы Белгородской области ранены из-за ударов ВСУ Две женщины и боец "Орлана" пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва23 июл Вести.Еще три человека пострадали в результате ударов украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона в MAX.

Одна из пострадавших получила осколочное ранение ноги при ракетном обстреле поселка Октябрьский Белгородского округа. Ее доставили в больницу.

Медицинская помощь оказана еще одной женщине, получившей слепые осколочные ранения лица и ноги сегодня при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде говорится в сообщении оперштаба

В городе Шебекино был ранен в ногу боец "Орлана". Его отвезли в больницу бойцы самообороны. Пострадавшему оказали помощь, лечение продолжится амбулаторно.