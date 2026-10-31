В Белгородской области ВСУ атаковали семь муниципалитетов, ранена женщина

ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области, пострадала женщина В Белгородской области ВСУ атаковали семь муниципалитетов, ранена женщина

Москва31 окт Вести.Вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. В результате ранения получила мирная жительница. Об этом сообщили в оперштабе региона в MAX.

В селе Гора-Подол в Грайворонском округе при атаке вражеского беспилотника женщина получила осколочные ранения грудной клетки и ног. Скорая помощь транспортирует пострадавшую в медучреждение Белгорода.

На месте атаки повреждены остекление и забор частного дома отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую область 133 раза за сутки, один человек погиб.