Москва31 октВести.Вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. В результате ранения получила мирная жительница. Об этом сообщили в оперштабе региона в MAX.
В селе Гора-Подол в Грайворонском округе при атаке вражеского беспилотника женщина получила осколочные ранения грудной клетки и ног. Скорая помощь транспортирует пострадавшую в медучреждение Белгорода.
На месте атаки повреждены остекление и забор частного домаотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую область 133 раза за сутки, один человек погиб.