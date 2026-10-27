Женщина погибла, еще семь человек ранены в Белгородской области при ударах ВСУ

За сутки ВСУ 134 раза атаковали Белгородскую область, есть погибшая и раненые Женщина погибла, еще семь человек ранены в Белгородской области при ударах ВСУ

Москва27 окт Вести.За минувшие сутки украинские военные более 130 раз атаковали населенные пункты на территории Белгородской области. Жертвой атак стала мирная жительница, еще семь человек пострадали. Об этом написал губернатор региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.

Отмечается, что погибшая проживала в Шебекинском округе. Семь жителей Белгородского, Грайворонского и Шебекинского округов получили ранения.

Во время атаки ВСУ в Шебекинском округе погибла мирная жительница… В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах ранения получили семь человек написал Александр Шуваев

Трое пострадавших по-прежнему лечатся в стационаре. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Всего за сутки зафиксировано 134 атаки, девять раз применялись артиллерия и реактивные системы залпового огня. Еще четыре раза с беспилотников сбрасывали взрывные устройства. Под удары попали Белгород и 15 округов. Расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 129 дронов ВСУ.