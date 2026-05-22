В Брянске оштрафовали организатора квеста, где девушке сломали пальцы тесаком

Москва22 мая Вести.В Брянске суд вынес приговор в отношении организатора квеста, на котором девушке сломали пальцы тесаком. Как сообщает региональная прокуратура, его признали виновным в оказании небезопасных услуг и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Инцидент произошел на квесте "Вампиры" в одном из городских кафе.

Мужчина… не обеспечил должного соблюдения требований безопасности. Вследствие этого аниматор по неосторожности травмировал девушку-участницу, сломав ей два пальца тесаком. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.