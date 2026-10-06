Москва6 окт Вести.Автомобильное движение временно перекрывалось на двух набережных и нескольких улицах в центре Москвы, об этом сообщал столичный Дептранс. В данный момент перекрытия сняты.

Движение открыто: на Краснопресненской набережной в районе моста Багратион по направлению в центр; на Новоарбатском мосту по направлению в центр; на Смоленской набережной по направлению в центр; в Проточном переулке по направлению к Смоленской набережной; на улице Николаева по направлению к Краснопресненской набережной.