ТАСС: в Чугуеве поражена гостиница с бойцами 39-й бригады морской пехоты ВСУ

В Чугуеве поражена гостиница, где размещались бойцы морской пехоты ВСУ ТАСС: в Чугуеве поражена гостиница с бойцами 39-й бригады морской пехоты ВСУ

Москва10 июн Вести.В Чугуеве Харьковской области поражена гостиница, где размещались военнослужащие 39-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, удар был нанесен по гостинице "Биг-Хаус", где находился личный состав подразделения. Источник утверждает, что в результате комплексного огневого воздействия украинская бригада понесла существенные потери.

Жители Чугуева подтверждают, что в результате комплексного огневого поражения по местам размещения националистов существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты, личный состав которой находился в гостинице "Биг-Хаус" сказал источник агентства

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский превратил Украину в инструмент в руках русофобских элит стран Запада, ситуация в этой стране становится все хуже и хуже.