Москва5 июнВести.Украинские боевики ударили по неэксплуатируемым зданиям пансионата в Железном Порту на юге Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Он также заявил, что за прошедшие сутки в результате вражеской агрессии ранения получили 4 мирных жителя.
Ударами беспилотников повреждены: индивидуальные жилые дома в Великих Копанях, Костогрызове, Большевике, Гладковке, Таврийском; неэксплуатируемые здания пансионата в Железном Порту; административное здание в Горностаевке; колонка на АЗС в Петропавловке; легковые и грузовые автомобили в Антоновке, Громовке, Коробках. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нетнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Кроме того, под обстрел попали Алешки, Голая Пристань, Нечаево и Солонцы.
Всего за сутки противник выпустил по населенным пунктам левобережья 171 беспилотник.