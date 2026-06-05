Украинские боевики ударили по пансионату на берегу Черного моря

Сальдо: ВСУ ударили по пансионату на берегу Черного моря Украинские боевики ударили по пансионату на берегу Черного моря

Москва5 июн Вести.Украинские боевики ударили по неэксплуатируемым зданиям пансионата в Железном Порту на юге Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он также заявил, что за прошедшие сутки в результате вражеской агрессии ранения получили 4 мирных жителя.

Ударами беспилотников повреждены: индивидуальные жилые дома в Великих Копанях, Костогрызове, Большевике, Гладковке, Таврийском; неэксплуатируемые здания пансионата в Железном Порту; административное здание в Горностаевке; колонка на АЗС в Петропавловке; легковые и грузовые автомобили в Антоновке, Громовке, Коробках. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Кроме того, под обстрел попали Алешки, Голая Пристань, Нечаево и Солонцы.

Всего за сутки противник выпустил по населенным пунктам левобережья 171 беспилотник.