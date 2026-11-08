Москва8 нояВести.Тела всех пяти погибших в утонувшем автомобиле в Чувашии найдены, они поисковые работы завершены. Об этом сообщил глава Новочебоксарска Александр Алексеев.
Спасатели подняли со дна реки Цивиль автомобиль, в котором находились тела еще двоих погибших. Таким образом, поисковые работы завершеныговорится в сообщении
По данным МВД республики, в салоне находились трое молодых людей и две девушки.
Психологи МЧС оказывают помощь и поддержку родным и близким погибших, добавил Алексеев.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.