Найдены тела всех пяти погибших в утонувшей машине в Чувашии

В Чувашии найдены тела пяти погибших в утонувшем автомобиле Найдены тела всех пяти погибших в утонувшей машине в Чувашии

Москва8 ноя Вести.Тела всех пяти погибших в утонувшем автомобиле в Чувашии найдены, они поисковые работы завершены. Об этом сообщил глава Новочебоксарска Александр Алексеев.

Спасатели подняли со дна реки Цивиль автомобиль, в котором находились тела еще двоих погибших. Таким образом, поисковые работы завершены говорится в сообщении

По данным МВД республики, в салоне находились трое молодых людей и две девушки.

Психологи МЧС оказывают помощь и поддержку родным и близким погибших, добавил Алексеев.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.