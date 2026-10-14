Москва14 октВести.14 октября в результате детонации взрывоопасного предмета в Донецкой Народной Республике погиб мирный житель. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
В поле вблизи села Саханка Новоазовского муниципального округа при подрыве на взрывоопасном предмете погиб мужчина 1977 года рожденияговорится в сообщении управления в Telegram
Также повреждены 2 объекта гражданской инфраструктуры в Донецке и Новоазовском муниципальном округе.