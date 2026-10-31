Москва31 октВести.В Донецкой Народной Республике при пожаре погиб маломобильный 72-летний пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Он оставил на ночь включенный телевизор, который перегрелся и загорелся.
По словам родственников, мужчина уснул в кровати, оставив технику работать. Он часто так поступал. Телевизор стоял в пыли на деревянной тумбе вплотную к стене и работал на максимальной яркости.
В результате — произошел перегрев техники и воспламенение сказано в публикации ведомствав MAX
Густой едкий дым быстро распространился по всему дому. К сожалению, пенсионер погиб от отравления угарным газом.