В ДНР погиб пенсионер из-за загоревшегося от перегрева телевизора В ДНР погиб мужчина из-за оставленного включенным телевизора

Москва31 окт Вести.В Донецкой Народной Республике при пожаре погиб маломобильный 72-летний пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Он оставил на ночь включенный телевизор, который перегрелся и загорелся.

По словам родственников, мужчина уснул в кровати, оставив технику работать. Он часто так поступал. Телевизор стоял в пыли на деревянной тумбе вплотную к стене и работал на максимальной яркости.

В результате — произошел перегрев техники и воспламенение сказано в публикации ведомства в MAX

Густой едкий дым быстро распространился по всему дому. К сожалению, пенсионер погиб от отравления угарным газом.