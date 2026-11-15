Более 123 тысяч жителей Донецка остались без электричества

В Донецке частично обесточены шесть районов, без света более 123 тысяч абонентов Более 123 тысяч жителей Донецка остались без электричества

Москва15 ноя Вести.В Донецке произошло аварийное отключение 914 трансформаторных подстанций - света лишились Ворошиловский, Киевский, Кировский, Куйбышевский, Ленинский и Петровский районы. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.

Отмечается, что в настоящее время без электричества остаются 123 002 человека.

По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК" частично в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском и Петровском районах произошло аварийное отключение 914 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 123 002 абонента написал Алексей Кулемзин

Бригады специалистов работают над восстанавливаем электроснабжение.

Когда подача света вернется в полном объеме, пока не уточняется.