Москва15 нояВести.В Донецке произошло аварийное отключение 914 трансформаторных подстанций - света лишились Ворошиловский, Киевский, Кировский, Куйбышевский, Ленинский и Петровский районы. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.
Отмечается, что в настоящее время без электричества остаются 123 002 человека.
По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК" частично в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском и Петровском районах произошло аварийное отключение 914 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 123 002 абонентанаписал Алексей Кулемзин
Бригады специалистов работают над восстанавливаем электроснабжение.
Когда подача света вернется в полном объеме, пока не уточняется.