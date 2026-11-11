В Донецке более 123 тысяч абонентов остались без электричества из-за аварии

В Донецке без электричества остались 123 тысячи человек В Донецке более 123 тысяч абонентов остались без электричества из-за аварии

Москва11 ноя Вести.В Донецке в результате аварии на 914 трансформаторных подстанциях без света остались 123 002 человека. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.

Отмечается, что отключение затронуло частично Ворошиловский, Киевский, Кировский, Куйбышевский, Ленинский и Петровский районы.

По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично в Ворошиловском, Киевском, Ленинском, Куйбышевском, Кировском и Петровском районах произошло аварийное отключение 914 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 123 002 абонента говорится в публикации

В настоящее время энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии.